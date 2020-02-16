Падакин — о травме: вряд ли смогу сыграть в ближайшее время. Думал, возможен рецидив
Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин сообщил, что выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1).
«В матче с «Адмиралом» получил сильный ушиб ноги, вряд ли смогу сыграть в ближайшее время. Никаких переломов и ничего критичного нет, в этом плане обошлось. Но, конечно, было неприятно. Думал, возможен рецидив. Точного срока восстановления пока не знаю, неделя или три. С «Амуром» завтра точно не сыграю», — сказал Падакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забросил три шайбы и сделал 11 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард проводит на льду 13 минут 8 секунд в матче.
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