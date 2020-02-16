Василевский: «Тампа» пытается избежать чувства комфорта. Знаем, что было в прошлом году

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3).

«Победная серия намного лучше серии поражений, верно? Каждый день приходим сюда и просто много работаем. Знаем, что было в прошлом году. Сейчас пытаемся избежать чувства излишнего комфорта и играть по матчу за раз», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь, отразив 30 бросков из 33, обновил клубный рекорд по серии без проигрышей в основное время, набирая очки в 21-м матче подряд. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ с подобным достижением. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ).