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Флёри обогнал Набокова по матчам на ноль за карьеру в НХЛ

Флёри обогнал Набокова по матчам на ноль за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы стал Райлли Смит.

Матч на ноль провёл голкипер хозяев Марк-Андре Флёри. Канадский голкипер в 60-й за карьеру в НХЛ оставил ворота в неприкосновенности, благодаря чему вышел на 18-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя достижение российского вратаря Евгения Набокова (59).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (125), второе место занимает Терри Савчук (94), топ-3 замыкает Джордж Хэйнсворт (94). В пятёрку лучших также входят Гленн Холл (84) и Жак Плант (82). Среди действующих голкиперов лидирует вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (64).

Даже на ТВ изменился счёт, но Флёри обломал всех! Его сейв уже стал вирусным
Игроки «Торонто» уже начали праздновать гол, как вдруг вратарь «Вегаса» в прыжке достал шайбу из пустого угла.
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