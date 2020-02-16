Торторелла: Гавриков — прирождённый хоккеист. Рядом с ним нет никакой лишней чепухи
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре российского защитника Владислава Гаврикова.
«Лучшее его определение — «прирождённый хоккеист», именно так он себя показывает на льду. Он играет без каких-то излишеств, временами даже слишком просто. Но при этом он все время находит способ быть эффективным на льду. Это то, что я ценю в нем. Он очень-очень надежен".
Он как осьминог, захватывает в свои щупальца людей и не отпускает. Когда он в защите, от него действительно трудно уйти, он тебя достанет и не даст убежать, потому что обладает ещё и огромной силой. Ему нравится играть в хоккей. При этом рядом с ним нет никакой лишней чепухи, он просто играет», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
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Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
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