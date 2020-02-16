Московское «Динамо» представило документальный фильм о рекордсмене клуба Яшкине

Московское «Динамо» презентовало документальный фильм, посвящённый нападающему Дмитрию Яшкину. В ленте рассказывается история жизни хоккеиста — детство в Чехии, знакомство с женой, выступление в НХЛ и переезд в КХЛ.
Видео доступно на странице «Динамо» в YouTube.
Яшкин, который отличился за бело-голубых в матче с рижским «Динамо», записал на свой счёт 28-ю шайбу в нынешнем сезоне. Благодаря этому чешский форвард обновил снайперский рекорд московского клуба в КХЛ. В сезоне-2009/2010 Маттиас Вейнхандль забросил 27 шайб.
Примечательно, что в том сезоне шведский форвард отличился 26 раз в регулярке и один раз — в плей-офф. Таким образом, 26-летний уроженец Омска перекрыл сезонный (регулярка+плей-офф) рекорд Вейнхайндля ещё в регулярном чемпионате.
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