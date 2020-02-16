Холл: рассчитываю попасть в плей-офф с «Аризоной», не хочу никуда уходить

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл сообщил, что не заинтересован в смене команды до дедлайна обменов в НХЛ, назначенного на 24 февраля.



«Я хочу попасть в плей-офф с этими ребятами. Не хочу никуда уходить. Всё замечательно, если не считать недостатка побед. В последние пару недель это единственное, чего не хватает. Но ребята здесь прекрасные, тренерский штаб — потрясающий, а Аризона — великолепное место для жизни. Было очень интересно переехать в новый город и акклиматизироваться в новом коллективе. Эти ребята очень классные. Они получают большое удовольствие, играя в хоккей, и я от этого тоже получаю удовольствие», — приводит слова Холла российская версия сайта НХЛ.



Холл перешёл в «Аризону» после обмена с «Нью Джерси». «Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла. В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.



Холл, выбранный под первым номером драфта-2010, только один раз за девять сезонов в лиге принимал участие в плей-офф. Это произошло в 2018 году вместе с «Нью-Джерси».



Кроме того, Тейлор занял третью строчку в списке лучших левых нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге по версии Sportsnet.