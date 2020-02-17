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Кузнецов не поможет «Вашингтону» в матче с «Вегас Голден Найтс»

Кузнецов не поможет «Вашингтону» в матче с «Вегас Голден Найтс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Том Гуллити.

Встреча столичной команды с соперниками из Невады состоится в ночь на 17 февраля по московскому времени.

Напомним, Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Хоккеист был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.

27-летний Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 46 (19+27) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.

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