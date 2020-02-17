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Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме праздновали гости — 4:3.

В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Кайлер Ямамото и Джош Арчибальд, ставший автором победного гола. За «Каролину» забивали Тревор ван Римсдайк и Себастьян Ахо (дважды). Россиянин Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился голевой передачей, ставшей для него 31-й в текущем розыгрыше НХЛ. В первом периоде Свечников был удалён на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Эта победа стала для «Эдмонтона» второй подряд. «Ойлерс» занимают четвертое место в Западной конференции, «Каролина» — восьмая на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 ван Римсдайк (Славин, Ахо) – 00:12' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Хайра, Нурс) – 06:28' (5x5)   2:1 Ахо (Славин) – 25:19' (5x5)   2:2 Ямамото (Драйзайтль, Клефбом) – 34:33' (5x4)   2:3 Арчибальд (Бенсон) – 35:01' (5x5)   3:3 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 54:58' (5x5)   3:4 Арчибальд (Драйзайтль) – 63:57' (3x3)
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