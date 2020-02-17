Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме праздновали гости — 4:3.

В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Кайлер Ямамото и Джош Арчибальд, ставший автором победного гола. За «Каролину» забивали Тревор ван Римсдайк и Себастьян Ахо (дважды). Россиянин Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился голевой передачей, ставшей для него 31-й в текущем розыгрыше НХЛ. В первом периоде Свечников был удалён на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Эта победа стала для «Эдмонтона» второй подряд. «Ойлерс» занимают четвертое место в Западной конференции, «Каролина» — восьмая на Востоке.