Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 февраля 2020 года
16 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков отметился голом в своём дебютном матче в НХЛ, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов сделал две результативных передачи, форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов записал в актив решающую шайбу.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
Худобин
|«Рейнджерс»
«Даллас»
|31 из 33
42 из 46
|93,9
91,3
|1:3
3:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+\-
|Штр
|Брс
|Хиты
|Блоки
|Вбр
|Время
|Малкин (н)
Панарин (н)
Бучневич (н)
А. Свечников (н)
Барбашёв (н)
Гурьянов (н)
Анисимов (н)
Наместников (н)
Зайцев (з)
Коршков (н)
Чибисов (н)
Куликов (з)
Гавриков (з)
Гусев (н)
|«Питтсбург»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Каролина»
«Сент-Луис»
«Даллас»
«Оттава»
«Оттава»
«Оттава»
«Торонто»
«Виннипег»
«Виннипег»
«Коламбус»
«Нью-Джерс»
|0
0+1
0
0+1
0
0
1+0
0
0
1+0
0
0+2
0
0
|0
-1
-3
+1
-1
-1
0
0
-2
+1
0
0
-2
-1
|0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|1
1
0
4
2
1
2
1
3
1
1
2
0
1
|0
0
1
1
2
3
0
1
0
1
1
2
2
1
|0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
|43%
-
-
-
33%
-
50%
100%
-
-
-
-
-
-
|20.00
24.51
17.14
19.21
12.19
14.24
11.22
17.11
23.31
10.08
08.03
22.01
24.02
14.33
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