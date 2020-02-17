Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 февраля 2020 года

16 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков отметился голом в своём дебютном матче в НХЛ, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов сделал две результативных передачи, форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов записал в актив решающую шайбу.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Георгиев



Худобин «Рейнджерс»



«Даллас» 31 из 33



42 из 46 93,9



91,3 1:3



3:4 ОТ