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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

16 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков отметился голом в своём дебютном матче в НХЛ, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов сделал две результативных передачи, форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов записал в актив решающую шайбу.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Георгиев

Худобин		«Рейнджерс»

«Даллас»		31 из 33

42 из 46		93,9

91,3		1:3

3:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+\-ШтрБрсХитыБлокиВбрВремя
Малкин (н)

Панарин (н)

Бучневич (н)

А. Свечников (н)

Барбашёв (н)

Гурьянов (н)

Анисимов (н)

Наместников (н)

Зайцев (з)

Коршков (н)

Чибисов (н)

Куликов (з)

Гавриков (з)

Гусев (н)		«Питтсбург»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Каролина»

«Сент-Луис»

«Даллас»

«Оттава»

«Оттава»

«Оттава»

«Торонто»

«Виннипег»

«Виннипег»

«Коламбус»

«Нью-Джерс»		0

0+1

0

0+1

0

0

1+0

0

0

1+0

0

0+2

0

0		0

-1

-3

+1

-1

-1

0

0

-2

+1

0

0

-2

-1		0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0		1

1

0

4

2

1

2

1

3

1

1

2

0

1		0

0

1

1

2

3

0

1

0

1

1

2

2

1		0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0		43%

-

-

-

33%

-

50%

100%

-

-

-

-

-

-		20.00

24.51

17.14

19.21

12.19

14.24

11.22

17.11

23.31

10.08

08.03

22.01

24.02

14.33
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