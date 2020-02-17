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Овечкин — о Лас-Вегасе: приятные воспоминания. Тут мы выиграли Кубок Стэнли

Овечкин — о Лас-Вегасе: приятные воспоминания. Тут мы выиграли Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от гостевого матча с «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Здесь у нас приятные воспоминания. Тут мы завоевали Кубок. Конечно, мы помним это. Замечательный город, хорошие воспоминания», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Россиянин не забивает уже в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу. Всего в активе Овечкина 698 голов в НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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