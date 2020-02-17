Жамнов, Якушев и Каменский получили элитные квартиры в Ташкенте от президента Узбекистана

Звёзды советского и российского хоккея Валерий Каменский, Александр Якушев, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов получили квартиры в одном из элитных жилых комплексов в центре Ташкента, информирует РИА «Новости». Жильё было выделено по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Напомним, в Ташкенте выступает клуб ВХЛ «Хумо».
«Сегодня по поручению нашего президента мы вручаем сертификаты известным на весь мир хоккеистам, чтобы они приезжали в Узбекистан как к себе домой и делились здесь своим опытом и знаниями и мастерством», — сказал на церемонии мэр Ташкента Дажхонгир Артыкходжаев.
«Всегда рад приезжать в Ташкент, мы видим, что хоккей здесь развивается, есть долгосрочная программа. Мы рады оказывать любую помощь в её реализации», — сказал на церемонии Каменский.
- 17 февраля 2020
-
15:45
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:33
-
13:54
-
13:35
-
13:00
-
12:47
-
12:11
-
11:58
-
11:21
-
10:56
-
10:30
-
10:28
-
09:59
-
09:46
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
07:14
-
05:39
-
05:10
-
05:09
-
04:54
-
04:40
-
02:53
-
02:17
-
00:46
-
00:15
-
00:00
- 16 февраля 2020
-
23:38
-
23:24