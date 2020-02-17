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Жамнов, Якушев и Каменский получили элитные квартиры в Ташкенте от президента Узбекистана

Жамнов, Якушев и Каменский получили элитные квартиры в Ташкенте от президента Узбекистана
Хоккей / КХЛ 0

Звёзды советского и российского хоккея Валерий Каменский, Александр Якушев, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов получили квартиры в одном из элитных жилых комплексов в центре Ташкента, информирует РИА «Новости». Жильё было выделено по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Напомним, в Ташкенте выступает клуб ВХЛ «Хумо».

«Сегодня по поручению нашего президента мы вручаем сертификаты известным на весь мир хоккеистам, чтобы они приезжали в Узбекистан как к себе домой и делились здесь своим опытом и знаниями и мастерством», — сказал на церемонии мэр Ташкента Дажхонгир Артыкходжаев.

«Всегда рад приезжать в Ташкент, мы видим, что хоккей здесь развивается, есть долгосрочная программа. Мы рады оказывать любую помощь в её реализации», — сказал на церемонии Каменский.

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