Политпроект и приют для безработных. Узбекистан рвётся в КХЛ, но зачем это нужно лиге?

Разговоры о расширении КХЛ сопровождают лигу на протяжении всего времени её существования. Оно и понятно: с тех пор как наш чемпионат вышел за пределы внутрироссийского соревнования и приобрёл новое название, открытие новых хоккейных точек на карте стало само собой разумеющимся явлением. Первыми ласточками стали «Барыс» и два «Динамо» из столиц Латвии и Беларуси, а затем экспансия в другие страны продолжилась с переменным успехом. Многие зарубежные клубы лишь на пару сезонов заглянули в КХЛ, кто-то успел привнести в лигу частичку местного колорита, но есть и такие команды, которые ничем особым не запомнились, да ещё и встали на грань банкротства после нескольких лет участия в нашем чемпионате.

Команды, покинувшие КХЛ. Что с ними и где они сейчас? Кто-то прекратил существование, другие выступают в лигах ниже классом.

К своему 12-му сезону КХЛ не может похвастать качественным расширением на Восток или Запад, привлечением новых рынков и аудиторий. Сейчас у нас, по большому счёту, идёт открытый чемпионат России, где в роли почётных зарубежных гостей выступают «Йокерит» и «Барыс», массовку обеспечивают минское и рижское «Динамо», а в роли экзотики – «Куньлунь». На Кубок Гагарина претендуют исключительно российские команды, а основная задача иностранных клубов (за исключением, может быть, «Йокерита») – наигрывание костяка для сборных своих стран.

В такой ситуации КХЛ бы оставить мечты о величии на территории всей Евразии и заняться поддержкой хоккея высокого уровня в регионах, где очень любят хоккей, но испытывают разного рода финансовые проблемы. Но лига выкидывает из числа участников «Кузню» и «Ладу», заносит меч над «Северсталью» и «Амуром», и при этом продолжает смотреть за рубеж, хотя там не выстраивается очередь из команд, желающих вступить в КХЛ.

Надо понимать при этом, что заинтересовать клубы из Швеции, Финляндии, Германии, Швейцарии нашей лиге очень трудно. В этих странах есть свои сильные чемпионаты, есть традиции, а ещё гораздо более лояльные финансовые условия для участия. За всё время существования КХЛ не удалось привлечь ни одну зарубежную команду со своим спонсором, и вряд ли в этом можно всерьёз обвинять руководство лиги. Слишком уж это тяжёлая задача, да и в Европе никто не мечтает о всеобщей интеграции. Но слово «континентальная» в названии как бы подталкивает к каким-то действиям по расширению, и КХЛ идёт по пути наименьшего сопротивления, привлекая в состав участников команды не по спортивному, а по экономико-политическому принципу. Так в лиге оказался «Куньлунь», а через два года, видимо, стоит ждать новичка из Узбекистана.

Первая информация о возможном появлении в КХЛ команды из Ташкента появилась в октябре 2017 года. Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оказался хоккейным энтузиастом, решил возродить этот вид спорта в республике (в советские годы там играла команда «Бинокор» и была достаточно популярной) и инициировал строительство современной «Хумо Арены» на 12,5 тыс. зрителей. Уже через полтора года стадион торжественно открывали с участием первых лиц КХЛ, звёзд шоу-бизнеса и специально приглашённых журналистов из России, тогда же стало известно, что клуб из Узбекистана планирует вступить в ВХЛ уже с сезона-2019/2020, а через пару лет заявиться и в КХЛ.

Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ

Сегодня, 29 января, план стратегического развития подтвердил и первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров. По его словам, клуб из Ташкента планирует играть в КХЛ уже в сезоне-2021/2022.

Гафуров: вполне вероятно, что в сезоне-2021/2022 узбекский клуб уже будет играть в КХЛ

Вот это в КХЛ и называется осваиванием новых рынков и расширением. Нет, к клубу из Узбекистана вопросов нет никаких. Если там поставили цель развивать хоккей, то это можно только приветствовать. Построили арену, создали клуб, озаботились появлением местных школ – это всё здорово. При этом сам вид спорта в Узбекистане находится на зачаточном уровне. Всё-таки интерес к хоккею – это одно, а совсем другое – это воплощение в жизнь большого проекта. Что пока сделали в «Хумо»? Набрали российских безработных хоккеистов в состав и заявили команду в чемпионат ВХЛ. Следом собрали других российских хоккеистов помоложе, назвали клуб «Хумо-2» и отправили его в чемпионат Казахстана. В этой команде играет лишь три хоккеиста с узбекским гражданством и суммарно они набрали два очка в нынешнем сезоне. Это многое говорит об уровне узбекских игроков, но вовсе неудивительно: хоккейная федерация в стране была создана лишь в 2018 году, а сборная Узбекистана после 1991 года не провела ни одной игры.

Повторим, что сам факт проснувшегося интереса к хоккею в республике, строительство современного стадиона, создание команды профессионалов – это здорово. Но при чём здесь КХЛ, куда ташкентский клуб собирается уже в следующем календарном году? Хоккейному Узбекистану предстоит пройти ещё долгий путь развития. Организовать работу школ, заняться инфраструктурой и материально-технической базой, раскрутить внутренний чемпионат (пускай и из нескольких команд), решить вопрос с финансированием, а выступления «Хумо» в ВХЛ использовать для мониторинга болельщицкого спроса и рекламы команды на территории страны. И только после этого заикаться о вступлении в лигу, которая позиционирует себя второй по силе во всём мире.

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Нет, в «Хумо» эти процессы вроде бы происходят, и тот же Гафуров говорит правильные вещи. «Для придания массовости мы должны уходить в регионы, одарённые дети должны появляться именно оттуда. Мы верим, что всё получится, только нужно время. Это вопрос не одного дня, не двух-трёх лет. Мы должны идти от количества к качеству, сегодня мы должны принимать много детей в наши хоккейные секции, для этого должны быть созданы условия, должно быть много льда, много секций, много детей, которые через 10-15 лет дадут нам возможность собрать полноценную национальную сборную, состоящую из местных игроков», — говорит вице-президент ФХУ. Так разве не логичнее запланировать и вступление условного «Хумо» в КХЛ лет через 10-15, а до этого спокойно выступать в ВХЛ? К чему такая спешка? Она ведь, скорее всего, только отрицательно скажется на прогрессе узбекского хоккея. Команда из Узбекистана явно не захочет быть мальчиками для битья в КХЛ, а значит, там довольно долгое время будет невозможно появление местных хоккеистов, уровень которых по объективным причинам далёк даже от среднего. И в чём тогда смысл «Хумо» в КХЛ? Клуб из Ташкента просто станет очередным политпроектом и пристанищем для русских хоккеистов, едущих с ярмарки, и второсортных легионеров. Пример «Куньлуня», где за четыре сезона так и не заиграл ни один доморощенный китайский игрок, подтверждает эту теорию.

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Допустим, в Узбекистане всё-таки видят в сотрудничестве с КХЛ скорейший путь для развития. Но нужен ли нашей лиге очередной ни на что не претендующий клуб из экзотической для хоккея страны? Видимо, интерес есть, и нетрудно догадаться, в чём он выражается. Во-первых, это будет хоть какой-то экспансией в другую страну, а расширение, как говорится, оно и в Африке расширение. Во-вторых, у России и Узбекистана отличные политические отношения, а для КХЛ уже стало нормой создавать команды в странах-партнёрах. В-третьих, хоккей в республике спонсирует нефтесервисная группа ERIELL, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в России и являющаяся одним из ключевых партнёров КХЛ. Здесь пазл и сходится окончательно. Введение клуба из Узбекистана выгодно лиге с экономической и политической точек зрения, а такие моменты, как спортивная целесообразность нахождения «Хумо» в КХЛ, возможность заработать, привлечение новых партнёров и инвесторов отходят на второй план. Просто почувствуйте разницу с тем, как происходит расширение в НХЛ, где без рассчитанной маркетинговой и финансовой выгоды в лигу не зашла бы ни одна команда. Ну и комплектование новичков невозможно сравнивать. В «Вегасе» уже в первый сезон играли суперзвёзды НХЛ, а в КХЛ и сейчас не хватает мастеров на все клубы, что уж говорить про потенциального дебютанта.

Развитие хоккея в Узбекистане – это здорово. Введение созданного с нуля клуба из Ташкента в КХЛ через пару лет, после его появления, под благовидным предлогом – это фарс. Но самое печальное будет, если «Хумо» заменит в нашей лиге кого-то из действующих участников. Ведь введение новой команды на Востоке нарушит баланс клубов в конференциях, да и КХЛ сейчас, вроде бы, установила оптимальное количество команд. И одно дело, если ташкентский клуб займёт место «Куньлуня», хотя говорить об этом до Олимпиады в Пекине нет никакого смысла. Но совсем другое, если через пару лет в КХЛ будет «Хумо», но не окажется, например, «Амура», который финиширует последним в каком-нибудь очередном рейтинге.