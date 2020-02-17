Бадюков: решение «Трактора» привлечь молодых игроков — правильное, от них идут эмоции

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал привлечение Александра Подкорытова и Дмитрия Алексеева в основной состав «Трактора» на завершающие игры регулярного чемпионата.
«Это правильное решение руководства «Трактора». По сути, подготовка к следующему сезону начинается уже сейчас. Именно в этот период можно привлечь в основную команду молодых игроков, которые потом будут просматриваться на предсезонке. Почему бы не проверить ребят в боевых условиях? Тем более они уже показали и зарекомендовали себя в «Белых Медведях» и «Челмете». Нужно создавать конкуренцию внутри коллектива, а от молодых игроков всегда идут эмоции, которые подстёгивают более опытных и возрастных хоккеистов. Так что, повторюсь, всё грамотно и логично», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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