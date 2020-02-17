«Трактор» поменял пропустившего две шайбы Галимова после первого периода

Голкипер челябинского «Трактора» Станислав Галимов отправился на скамейку после первого периода в матче с череповецкой «Северсталью» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



Он пропустил две шайбы после 10 бросков, во втором периоде на площадку вышел Иван Федотов.

Видео второй шайбы «Северстали» доступно на официальном сайте КХЛ.

Галимов нынешний сезон начинал в магнитогорском «Металлурге». За «Трактор» вратарь сыграл в 15 встречах, пропустив 31 шайбу. На его счету шесть побед и один сухой матч.



«Трактор» занимает последнее место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 49 очков в 57 играх. «Северсталь» идёт 10-й на Запада, имея в активе 50 баллов в 58 играх.