Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию из 13 поражений

Рижское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Команда Гиртса Анкипанса перервала серию из 13 поражений.

Гости вышли вперёд на второй минуте благодаря голу Дэна Секстона. В конце второй двадцатиминутки Кирилл Слепец восстановил равенство в счёте. А в середине третьего периода рижане смогли выйти вперёд усилиями Александра Протаповича. Гости в концовке матча взяли тайм-аут и заменили вратаря шестым полевым игроком, но попытка спасти матч не удалась. Победа Риги — 2:1.



В следующем матче рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Автомобилист» на домашней арене примет «Сибирь».