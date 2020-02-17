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Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию из 13 поражений

Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию из 13 поражений
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Команда Гиртса Анкипанса перервала серию из 13 поражений.

Гости вышли вперёд на второй минуте благодаря голу Дэна Секстона. В конце второй двадцатиминутки Кирилл Слепец восстановил равенство в счёте. А в середине третьего периода рижане смогли выйти вперёд усилиями Александра Протаповича. Гости в концовке матча взяли тайм-аут и заменили вратаря шестым полевым игроком, но попытка спасти матч не удалась. Победа Риги — 2:1.

В следующем матче рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Автомобилист» на домашней арене примет «Сибирь».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Секстон (Холланд, Доус) – 01:50' (5x4)   1:1 Слепец (Маршалл) – 38:38' (5x5)   2:1 Протапович (Мейя, Сотниекс) – 47:02' (5x5)
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