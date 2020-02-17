Главный тренер «Адмирала» Светлов: за самоотдачу ребят мне не стыдно

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал гостевое поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА (0:6).



«СКА с победой. Тяжёлая выездная серия получилась, через день играем, хорошие соперники. У нас несколько травмированных игроков, пять защитников основного состава не играет, поэтому приходится в шесть, одного нападающего (Юрия Петрова) поставили в оборону. Есть свои сложности, в этой ситуации хочется дать время молодым ребятам, у которых появился шанс почувствовать уровень КХЛ. Они вчера ещё играли в молодёжной команде, в ВХЛ, для них это сразу как холодный душ. Но они получают опыт, это уже хорошо.

Два периода было неплохих, быстрых, очень хорошая игра была с нашей стороны. Соперник был агрессивным, активным, заставлял нас ошибаться, но 40 минут мы справлялись. Были моменты, могли забить, к сожалению, не получилось. Потом противник добавил в оборотах, мы перестали справляться, пошли удаления, ошибки. Продолжаем работать, руки не опускаем. У нас ещё четыре матча. Будем достойно биться до конца, до последней игры, до конца сезона.

Начали сезон неплохо, но, к сожалению, с нашей географией нас подкосил травматизм. У нас не такой глубокий состав в плане хороших качественных игроков, есть много молодёжи, игроков Высшей лиги, много ребят, которые не имеют опыт игры в КХЛ. Тем более не все ребята справились с такими условиями – перелётами и переездами. Конечно, подвела травма нашего основного вратаря Олкинуоры, который в декабре получил перелом кисти. Пришлось играть двумя молодыми вратарями, они не совсем справились с нагрузкой, перелётами. Пошли поражения, болезни, травмы на фоне усталости, потому что некоторых игроков приходилось больше задействовать. Это всё сказалось. Пошли грипповые, вирусные заболевания. Всё вместе это наложило на нас тяжёлый отпечаток, концовку мы проводим без пяти ведущих защитников. Олкинуора ещё не в той форме, в которой мы ожидаем.

Но в целом мы бьёмся, играем, за самоотдачу ребят мне не стыдно, все бьются до конца, как бы ни складывалась игра. Это уже плюс для команды на будущее, у нас создаётся нормальный боеспособный коллектив, который бьётся за очки и за Приморский край», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.