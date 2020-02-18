Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2.

34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Россиянин не забивает уже в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу. Всего в активе Овечкина 698 голов в НХЛ.