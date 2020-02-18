TVA Sports: будущее Ковальчука решится после разговора в конце этой недели

Обозреватель канадской телекомпании TVA Sports Рено Лавуа рассказал, как обстоят дела с переговорами между «Монреаль Канадиенс» и нападающим Ильёй Ковальчуком, который является одним из кандидатов на обмен.
«Решения о будущем Ильи Ковальчука до сих пор нет. В конце этой недели ожидается разговор между ним и руководством, который определит, что произойдёт дальше. При этом Илью очень высоко оценивают и партнёры по команде, и менеджмент «Канадиенс», — отметил Лавуа в «Твиттере».
Напомним, что регулярный чемпионат-2019/2020 Ковальчук начинал в составе «Лос-Анджелес Кингз», но в декабре контракт с ним был расторгнут, после чего россиянин до конца сезона подписался с «Монреалем» на минимальный оклад. За 19 матчей в составе «Канадиенс» 36-летний форвард набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+4». «Монреаль» на девять очков отстаёт от зоны плей-офф, имея большее количество количество сыгранных матчей, чем основные конкуренты.
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