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Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу над «Колорадо»

Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Этот гол стал для него 29-м в текущем сезоне и 217-й за всю карьеру в НХЛ. Российский защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

Авторами голов в составе «Колорадо» стали Андре Бураковски, Натан Маккиннон и россиянин Валерий Ничушкин. После этого матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» идёт на втором месте Восточной конференции, «Колорадо» — третий на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) – 04:49' (5x4)   1:1 Киллорн (Палат, Чирелли) – 24:54' (5x5)   1:2 Гонс – 25:10' (5x5)   1:3 Стэмкос (Пойнт, Шаттенкирк) – 33:43' (5x5)   2:3 Маккиннон (Ландеског, Джонсон) – 38:26' (5x5)   3:3 Ничушкин (Макар, Ландеског) – 52:43' (5x5)   3:4 Кучеров – 63:03' (3x3)
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