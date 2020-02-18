Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу над «Колорадо»
В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.
В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Этот гол стал для него 29-м в текущем сезоне и 217-й за всю карьеру в НХЛ. Российский защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.
Авторами голов в составе «Колорадо» стали Андре Бураковски, Натан Маккиннон и россиянин Валерий Ничушкин. После этого матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» идёт на втором месте Восточной конференции, «Колорадо» — третий на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) – 04:49' (5x4) 1:1 Киллорн (Палат, Чирелли) – 24:54' (5x5) 1:2 Гонс – 25:10' (5x5) 1:3 Стэмкос (Пойнт, Шаттенкирк) – 33:43' (5x5) 2:3 Маккиннон (Ландеског, Джонсон) – 38:26' (5x5) 3:3 Ничушкин (Макар, Ландеског) – 52:43' (5x5) 3:4 Кучеров – 63:03' (3x3)
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
-
04:24
-
03:10
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:55
-
21:43
-
21:29
-
21:17
-
21:01
-
20:50
Партнерский контент