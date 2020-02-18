Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу над «Колорадо»

В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Этот гол стал для него 29-м в текущем сезоне и 217-й за всю карьеру в НХЛ. Российский защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

Авторами голов в составе «Колорадо» стали Андре Бураковски, Натан Маккиннон и россиянин Валерий Ничушкин. После этого матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» идёт на втором месте Восточной конференции, «Колорадо» — третий на Западе.