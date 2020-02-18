Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» обновила клубный рекорд по серии побед в регулярном чемпионате НХЛ

«Тампа» обновила клубный рекорд по серии побед в регулярном чемпионате НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

Для команды Джона Купера эта победа стала 11-й кряду в нынешнем сезоне, что является новым клубным рекордом по серии побед в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее в этом сезоне «Тампа» стала вторым клубом за историю НХЛ клуб с двумя победными сериями из 10+ матчей в одном сезоне.

В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Тампа» – 2-й в истории НХЛ клуб с двумя победными сериями из 10+ матчей в одном сезоне
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020