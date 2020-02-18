«Тампа» обновила клубный рекорд по серии побед в регулярном чемпионате НХЛ
В Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.
Для команды Джона Купера эта победа стала 11-й кряду в нынешнем сезоне, что является новым клубным рекордом по серии побед в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее в этом сезоне «Тампа» стала вторым клубом за историю НХЛ клуб с двумя победными сериями из 10+ матчей в одном сезоне.
В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
«Тампа» – 2-й в истории НХЛ клуб с двумя победными сериями из 10+ матчей в одном сезоне
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