«Тампа» – 2-й в истории НХЛ клуб с двумя победными сериями из 10+ матчей в одном сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Подопечные Джона Купера продлили победную серию до 10 матчей. «Лайтнинг» стали вторым в истории регулярных чемпионатов НХЛ клубом с двумя сериями из не менее чем 10 выигранных матчей в течение одного сезона.
Ранее подобным достижением единолично владел «Бостон Брюинз», у которого было по две таких серий в двух сезонах-1970/1971 и 1929/1930.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 матчей, таким образом обновив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.
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