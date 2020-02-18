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Купер: все увидели, насколько быстр Кучеров. Три соперника не могли за ним угнаться

Купер: все увидели, насколько быстр Кучеров. Три соперника не могли за ним угнаться
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), отметив победный гол российского форварда Никиты Кучерова, который был забит в овертайме. Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 матчей, обновив личный рекорд.

«Мы были разочарованы тем, что упустили лидерство в счёте. На игру сильно повлияли удаления в третьем периоде, многие из которых мне не понравились, их не должно было быть. Но мы не сдались, играли слаженно, а в овертайме всё решил Куч. У него элитный хоккейный IQ, он начал атаку из своей зоны. Все увидели, насколько он быстр, потому что три соперника не могли за ним угнаться», — цитирует Купера Tampa Bay Times

Обокрал и убежал! Гол Кучерова принёс «Тампе» рекордную победу
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