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Алексеев: невероятные болельщики «Сибири» не заслужили четыре года без плей-офф

Алексеев: невероятные болельщики «Сибири» не заслужили четыре года без плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал выход новосибирского клуба в плей-офф.

«Мы сами с себя спрашиваем, прежде всего. Как и любые профессиональные спортсмены. Не хотелось уходить в отпуск на три месяца и так долго отдыхать. Но, конечно, город заслужил плей-офф. В Новосибирске любят хоккей, здесь невероятные болельщики, и четыре года без плей-офф они точно не заслуживали. Перед сезоном много говорили с ребятами, что уже пора.

В плей-офф будут совсем другие игры. Другая будет и поддержка, хотя наши болельщики и в регулярном чемпионате поддерживают отлично. Некоторые ребята ещё не играли в плей-офф. Знают, каково это, только по нашим рассказам. Мы в команде уже обсуждали, что домашние матчи в плей-офф брать просто обязаны. При таких-то трибунах!

«Автомобилист» в первом раунде? Мы с ними три матча сыграли и во всех победили. Но в плей-офф это ничего не значит. Не хочу загадывать. Матч в Екатеринбурге, как и другие оставшиеся четыре, — это шанс для нас подняться выше и получить преимущество своей площадки», — цитирует Алексеева пресс-служба КХЛ.

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