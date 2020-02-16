На Востоке КХЛ снова крутая концовка. «Ак Барс» будет первым, а дальше ничего не ясно

Финиш регулярки в Восточной конференции КХЛ в очередной раз обещает получиться огненным. За неделю до конца гладкого чемпионата здесь масса интриг, а с большой долей вероятности можно предсказать только две вещи: «Ак Барс» займёт первое место, а «Автомобилист» и «Сибирь» сыграют друг с другом в первом раунде. При этом неясно, у кого в этой дуэли будет преимущество домашней площадки. «Чемпионат» рассказывает поподробнее об основных интригах Востока и пробует предсказать итоговое расположение команд в кубковой восьмёрке.

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Кто выиграет дивизион Чернышёва?

«Авангард»

58 матчей, 82 очка, 2-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (г), «Йокерит» (д), «Локомотив» (д), «Автомобилист» (д)

«Барыс»

58 матчей, 79 очков, 3-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Сибирь» (д), «Салават Юлаев» (д), «Адмирал» (г), «Амур» (г)

За победу в дивизионе Чернышёва и, соответственно, как минимум второе место в Восточной конференции сражаются «Авангард» и «Барыс». Команды, соперничество которых в последнее время приобретает принципиальный характер, и потому факт опережения друг друга в таблице для них вряд ли станет пустой формальностью. По большому счёту, огромной разницы в том, со второго или третьего места конференции начинать плей-офф, нет, так как, вероятнее всего, на 6 и 7 месте Востока будут «Магнитка» и «Салават», и обе эти команды в плей-офф не будут подарком.

Существует теоретическая вероятность, что вторую и третью позиции займут другие клубы, но она очень мала. «Авангард» ещё может подняться в лидеры всей конференции, но «Ак Барсу», чтобы исключить эту возможность, достаточно обыграть «ястребов» в ближайшей личной встрече 18 февраля, либо в других четырёх матчах регулярки набрать всего 3 очка. Трудно представить, что казанцы не справятся с хотя бы одной из этих двух задач.

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Что касается «Барыса», то у подопечных Андрея Скабелки уже нет шансов выиграть Восток, зато чисто математически они могут опуститься на четвёртое место в конференции. Впрочем, чтобы обезопасить себя от такого поворота событий, казахстанскому клубу достаточно набрать лишь одно очко в четырёх встречах.

Так что всё идёт к тому, что «Авангард» и «Барыс» поспорят именно за второе и третье место в конференции. Омичи опережают преследователей на 3 очка, но календарь оставшихся матчей у «ястребов» выглядит серьёзнее, чем у «Барыса». Не будем забывать и о том, что команда из Нурсултана находится в великолепной форме и может себе позволить даже обыграть в гостях ЦСКА. Шансы обогнать «Авангард» у «Барыса» есть, но вот какой любопытный момент: последние две встречи регулярки подопечные Скабелки проведут на Дальнем Востоке, и к этому моменту «Барыс» уже должен будет обеспечить себе место в топ-3 Востока. Повезёт ли Скабелка в Хабаровск и Владивосток основной состав с целью во что бы то ни стало победить и попытаться опередить «ястребов» (если «Авангард» уже сам не отрежет такую возможность), либо умерит личные амбиции и оставит лидеров дома для подготовки к плей-офф?

Прогноз: «Барыс» прёт, как танк, но пока всё находится в руках омичей, которые завершат регулярку тремя домашними матчами, а в Балашихе «ястребы», как правило, играют здорово. Чтобы обеспечить второе место в конференции, «Авангарду» нужно набрать 6 очков в оставшихся поединках, хотя может хватить и пяти, если будут победы в основное время. Даже учитывая уровень соперников, для «ястребов» в этом нет ничего нереального, да и не факт, что «Барыс» больше не будет терять очки. Прогнозируем, что отрыв между омским и нурсултанским клубом до конца регулярки уменьшится, но «Авангард» всё-таки выиграет свой дивизион.

Турнирная таблица КХЛ сезон-2019/2020

«Автомобилист» — «Сибирь»: кто начнёт первый раунд дома?

«Автомобилист»

58 игр, 72 очка, 4-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Динамо» Р (г), «Сибирь» (д), «Авангард» (г), «Ак Барс» (г)

«Сибирь»

57 игр, 68 очков, 5-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Барыс» (г), «Автомобилист» (г), «Трактор» (г), «Металлург» (д), «Динамо» Р (д)

Конечно, ещё не факт, что в первом раунде плей-офф сыграют именно эти команды, но избежать этой встречи им будет довольно трудно. «Автомобилист», как мы уже сказали, имеет лишь математические шансы подняться на третье место Востока, а чтобы заработать место в топ-5 уральцам нужно лишь одно очко в четырёх играх.

У «Сибири» есть шансы свалиться на шестое место (и даже ниже), но для этого нужен полный провал новосибирцев в оставшихся встречах и идеальное выступление конкурентов. Ближе всех к «Сибири» сейчас находится «Салават Юлаев» (расстояние в четыре очка), но во-первых, у подопечных Николая Заварухина есть игра в запасе, а во-вторых, трудно представить, что уфимцы вдруг покажут стабильный набор очков на финише регулярки, тем более что «Салавату» предстоит заканчивать гладкий чемпионат тремя мощными матчами на выезде («Барыс», «Металлург», «Ак Барс»).

Так что екатеринбургской и новосибирской командам уже стоит настраиваться друг на друга, вот только остаётся непонятно, в каком же городе начнётся эта серия? Пока у «Автомобилиста» есть преимущество в четыре очка, но оно легко может растаять в ближайшую неделю. Во-первых, этим командам предстоит ещё одна личная встреча (20 февраля), а предыдущие три в этом сезоне неизменно оставались за «Сибирью». Во-вторых, «Автомобилисту», за исключением игры с рижским «Динамо», в принципе предстоит непростая концовка с двумя выездными матчами в Балашихе и Казани. В-третьих, уральцы, видимо, до конца регулярки не смогут рассчитывать на голкипера Якуба Коваржа, а без него дыры в обороне «Автомобилиста» видны особенно чётко, и команда пропускает в разы больше.

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У «Сибири» концовка регулярки, конечно, не будет состоять из проходных матчей, да и подопечные Заварухина немного забуксовали в последнее время. Но всё же кажется, что в оставшихся матчах «Сибирь» наберёт больше очков, чем «Автомобилист».

Прогноз: и не просто наберёт больше очков, но и обгонит уральцев, заработав себе преимущество домашнего льда в первом раунде. По потерянным очкам «Сибирь» сейчас отстаёт от «Автомобилиста» всего на два балла, при этом имеет колоссальное преимущество по победам в основное время (а это первый дополнительный показатель при равенстве очков). Если «Сибирь» не будет валять дурака, то ей по силам набрать в пяти матчах 6-7 очков, и этого должно будет с лихвой хватить, чтобы обойти обескровленный потерей основного вратаря «Автомобилист». Прогнозируем четвёртое место Востока новосибирскому клубу.

Удержит ли «Салават Юлаев» шестое место?

«Салават Юлаев»

58 игр, 64 очка, 6-е место в конференции

Оставшиеся матчи: ХК «Сочи» (д), «Барыс» (г), «Металлург» (г), «Ак Барс» (г)

«Металлург»

57 игр, 60 очков, 8-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (д), «Нефтехимик» (д), «Салават Юлаев» (д), «Сибирь» (г), «Трактор» (г)

«Нефтехимик»

57 игр, 58 очков, 9-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Амур» (д), «Металлург» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г)

В первой пятёрке Востока ситуация ещё более-менее понятная, а вот дальше начинается настоящая неразбериха — итоговое расположение команд в нижней части кубковой восьмёрки может быть самым разным.

Если брать шестое место конференции, которое с огромной долей вероятности выведет в первом раунде на «Барыс» или «Авангард», то главный претендент на него – «Салават Юлаев». При этом уфимцы, как мы уже говорили, имеют теоретические шансы подняться на пятую строчку, но подопечные Николая Цулыгина могут и, наоборот, упасть ниже, да и вообще они ещё не обеспечили себе участие в плей-офф. Но вариант с непопаданием Уфы в Кубок Гагарина всё-таки не слишком реален. За шестую строчку с «Салаватом» поспорит «Магнитка» и, при определённых обстоятельствах, «Нефтехимик». Любопытно, что шансы подняться туда есть даже у «Амура», но всерьёз рассматривать вероятность такого скачка хабаровчан не стоит.

Магнитогорцы сейчас имеют игру в запасе и более простой календарь, по сравнению с уфимцами. Отставание по потерянным очкам всего два балла. Кроме того, «Металлург» и «Салават» ещё сыграют очный матч 23 февраля, и он пройдёт на площадке уральского клуба. Если подопечные Цулыгина неудачно сыграют в трёх выездных матчах на самом финише регулярки, а «Металлург» хорошо проведёт ближайшую домашнюю серию, то у команды Воробьёва будут все шансы обойти «Салават».

Не стоит сбрасывать со счетов и «Нефтехимик». Нижнекамцы пока вообще не попадают в плей-офф, но они набрали потрясающий ход и могут устроить сенсацию на финише гладкого чемпионата. При этом понятно, что главная цель «Нефтехимика» — это вовсе не шестое место, а сам факт попадания в Кубок Гагарина, и здесь всё находится в руках подопечных Буцаева, но об этом скажем ниже. Что же касается потенциального шестого места, то для этого «Нефтехимику» нужно надеяться, что «Салават» в четырёх матчах наберёт не более трёх очков, и при этом самим выигрывать все оставшиеся игры, в том числе и очный поединок с «Магниткой». Учитывая ход нижнекамцев и их соперников на финише регулярки, а также крайне нестабильную игру уфимцев, в этом нет ничего невозможного.

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Возможно, кого-то удивит, что мы не включили в список претендентов на шестое место «Куньлунь», занимающий сейчас седьмую строчку. Но дело в том, что у китайской команды уже нет никаких шансов подняться выше. «Драконам» осталось сыграть лишь две встречи в регулярке, и при идеальном раскладе они могут догнать «Салават» по набранным очкам и победам в основное время – для этого «Куньлунь» должен одержать две «чистые» победы над «Металлургом» и рижским «Динамо», а «Салават» проиграть все четыре матча в основное время. Но даже при таком маловероятном сценарии, «Куньлунь» будет уступать уфимцам по второму дополнительному показателю – количество побед в овертайме.

Прогноз: у «Металлурга» на бумаге есть хорошие шансы обойти «Салават» и занять шестое место, но надо учитывать, что подопечные Ильи Воробьёва в последнее время со скрипом набирают очки, поэтому не стоит закладываться на то, что они вдруг выдадут серию побед на финише регулярки. Решить проблему попадания в плей-офф «Магнитка» должна и для неё вполне реально занять седьмое место, но спрогнозируем, что шестую позицию «Салават» не отдаст, даже если проиграет 23 февраля в Магнитогорске.

Кто займёт оставшиеся места в плей-офф?

«Куньлунь Ред Стар»

60 игр, 60 очков, 7-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Металлург» (г), «Динамо» Р (д)

«Металлург»

57 игр, 60 очков, 8-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (д), «Нефтехимик» (д), «Салават Юлаев» (д), «Сибирь» (г), «Трактор» (г)

«Нефтехимик»

57 игр, 58 очков, 9-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Амур» (д), «Металлург» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г)

«Амур»

57 игр, 56 очков, 10-е место в конференции

Оставшиеся матчи: «Нефтехимик» (г), «Динамо» Р (д), «Нефтехимик» (д), «Нефтехимик» (д), «Барыс» (д)

«Адмирал»

57 игр, 54 очка, 11-е место в конференции

Оставшиеся матчи: СКА (г), «Трактор» (г), «Динамо» Р (д), «Барыс» (д), «Нефтехимик» (д)

Настоящая рубка предстоит командам за последние места в кубковой восьмёрке Востока, и это главный интерес оставшейся части регулярки. Чисто математически не заняты ещё три места в зоне плей-офф, и на них претендует шесть клубов. Но не будем преувеличивать сложность интриги. Понятно, что «Салавату Юлаеву» нужно сильно постараться, чтобы не попасть в Кубок Гагарина, а «Адмиралу» остаётся только рассчитывать на чудо, чтобы продлить сезон. Но вот на оставшиеся две позиции в восьмёрке идёт вполне реальный конкурс из четырёх клубов.

Среди них лучше всего позиции «Магнитки». Подопечные Ильи Воробьёва играют дома с конкурентами из Пекина и Нижнекамска, и уже в этих матчах могут решить свои проблемы. В любом случае, «Металлург» должен обходить «Куньлунь» (для этого нужно набрать максимум пять очков в пяти встречах), а также занимать минимум седьмое место на Востоке и думать о битве с Уфой за шестую позицию.

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Но всё испортить «Металлургу» может «Нефтехимик», особенно в том случае, если выиграет очный матч в Магнитогорске. Нижнекамцы сейчас отстают на два очка, но у них больше побед в основное время, и при прочих равных это обстоятельство сыграет в их пользу. При этом у «Нефтехимика» календарь матчей выглядит попроще, чем у «Магнитки», хотя и здесь есть нюанс.

Он заключается в том, что подопечные Вячеслава Буцаева проведут целых три встречи с «Амуром», который сделал качественный рывок в последних матчах и теперь всерьёз претендует на попадание в плей-офф. Трудно даже представить, насколько мощной будет мотивация хабаровчан и нижнекамцев в этих встречах, ведь в трёхматчевой дуэли они могут разыграть одно из мест в плей-офф. Впрочем, вряд ли обойдётся без дележа очков в этих встречах, что сыграет на руку не только «Магнитке», но и «Куньлуню».

Китайский клуб вообще находится в самой невыгодной позиции, так как ему осталось провести лишь две встречи. Вся соль заключается в том, что даже если «драконы» обыграют и «Магнитку», и рижское «Динамо», то всё будет зависеть не от них. «Металлург» и «Нефтехимик» прилично обходят «Куньлунь» по потерянным очкам, и если они реализуют это преимущество, то просто вытеснят «драконов» из кубковой восьмёрки. Кстати, это же сделает и «Амур», если «тигры» будут непобедимы в концовке сезона. Так что в «Куньлуне», если там действительно хотят в плей-офф, должны отдать всё для побед в Магнитогорске и Новосибирске (там пройдёт матч с рижским «Динамо»), а затем рассчитывать на то, что «Амур» дважды «чисто» обыграет «Нефтехимик», один раз проиграет нижнекамцам в основное время, а в оставшихся двух встречах «тигры» и «волки» потеряют хотя бы по одному очку. Только при таком сложном раскладе мы увидим «Куньлунь» в Кубке Гагарина.

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Наконец, «Адмирал». Долгое время «моряки» шли ближе всех к зоне плей-офф, но в последних матчах хорошо видно, что у дальневосточников попросту кончились силы. Сейчас подопечные Сергея Светлова находятся на предпоследнем месте в конференции и имеют лишь теоретические шансы на плей-офф. Чтобы воплотить их в жизнь, «Адмиралу» нужно выигрывать как минимум в четырёх матчах из пяти (ситуацию усложняет то, что конкуренты играют между собой и точно будут набирать очки), что для «моряков» будет сродни подвигу, но и то не обеспечит им участие в Кубке Гагарина.

Прогноз: предполагать что-то при такой плотности команд и большом количестве очных встреч конкурентов очень сложно, но мы попробуем. «Нефтехимик» продолжит свою серию побед и сможет запрыгнуть на седьмое место Востока. Вполне возможно, что «Магнитка» уступит нижнекамцам только по дополнительным показателям, но уральцы будут в плей-офф, потеснив из восьмёрки «Куньлунь».

Таким образом, Дальний Восток останется без Кубка Гагарина, а все пары плей-офф будут выглядеть следующим образом:

«Ак Барс» (1) — «Металлург» (8)

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7)

«Барыс» (3) — «Салават Юлаев» (6)

«Сибирь» (4) — «Автомобилист» (5)

В завершении напомним, что это всего лишь прогноз, который может отличаться от вашего мнения. Текст написан для того, чтобы обрисовать основные интриги и возможные варианты развития событий в концовке регулярки на Востоке. Это в любом случае будет очень интересно и захватывающе, а как в результате разложится пасьянс, увидим уже в конце февраля.