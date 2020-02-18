Глава ФХРБ — о ЧМ-2021: экономически выгодная Финляндия будет в Латвии, а у нас — Россия

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов в передаче «Спорт-клуб» на телеканале ОНТ высказался на тему готовности Беларуси к проведению чемпионата мира по хоккею-2021, где также одной из хозяек станет Латвия.
«Стратегически мы готовы принять турнир, но, разбив деятельность по временным отрезкам, мы должны всё провести с большой экономической эффективностью. Так что в общем плане готовы, ну а в решении отдельных вопросов — не опаздываем. На крупных спортивных мероприятиях ставится задача, чтобы не профукать большую часть средств и хотя бы как-то из компенсировать затраты. Вы же спрашиваете про заработать. Ставить какие-то экономические цели, наверное, пока неактуально, потому что мы пока не знаем состав групп. Экономически выгодная Финляндия будет в Латвии, а у нас — Россия.
Есть Чехия и Швейцария, чьи болельщики приезжают и обеспечивают эффективность. В 2014 году были сделаны ошибки в расходной части, постараемся их учесть. Ажиотаж будет бешеным. Но цены на билеты будем формировать из социального расчёта. Чтобы люди разного достатка могли посмотреть на белорусскую команду. Что касается игр с участием России, то, думаю, будет дорого", — цитирует Савилова «Прессбол».
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