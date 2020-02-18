Оши — о неудачах «Вашингтона»: невозможно сказать волшебное слово, чтобы всё починить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3). «Столичные» проиграли четыре матча из последних пяти.

«Знаете, после Рождества и уж точно после Матча звёзд хорошие команды переключают коробку на нужную передачу. Это видно прямо со стартового вбрасывания. Все взбудоражены, готовы играть как надо. Во всяком случае против нас. Сегодня соперники стали забрасывать шайбы нам за спины. Мы старались играть в тело, но делали это на недостаточно высоком уровне.

Невозможно сказать волшебное слово или написать его маркером вон на той доске, чтобы всё починить. Это должны сделать парни, находящиеся в этой комнате. Я сам, Ови (Овечкин. — Прим. «Чемпионата»), Ник (Бекстрём), Джон (Карлсон), Холтц (Холтби) — все лидеры. Сделать так, чтобы парни были готовы с первых секунд, — это наша ответственность», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.