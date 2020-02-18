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Защитник «Юргордена» Хультстрём в межсезонье может перейти в «Витязь»

Защитник «Юргордена» Хультстрём в межсезонье может перейти в «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Юргордена» Линус Хультстрём близок к переходу в подмосковный «Витязь», сообщает шведское издание Expressen.se.

Как сообщает источник, 27-летний защитник мог оказаться в КХЛ ещё в прошлом году, однако решил провести ещё один сезон в родном чемпионате. По словам издания, шведский защитник станет игроком «Витязя» в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Линус забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 41 матче за «Юргорден», цвета которого он защищает с 2015 года. За всю карьеру Хультстрём никогда не покидал пределы шведской лиги. Высшим достижением в карьере игрока является звание второго призёра чемпионата Швеции сезона-2018/2019. Хультстрём имеет опыт выступления в национальной команде, где он сыграл 11 матчей.

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