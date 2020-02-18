Защитник «Юргордена» Хультстрём в межсезонье может перейти в «Витязь»
Защитник «Юргордена» Линус Хультстрём близок к переходу в подмосковный «Витязь», сообщает шведское издание Expressen.se.
Как сообщает источник, 27-летний защитник мог оказаться в КХЛ ещё в прошлом году, однако решил провести ещё один сезон в родном чемпионате. По словам издания, шведский защитник станет игроком «Витязя» в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне Линус забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 41 матче за «Юргорден», цвета которого он защищает с 2015 года. За всю карьеру Хультстрём никогда не покидал пределы шведской лиги. Высшим достижением в карьере игрока является звание второго призёра чемпионата Швеции сезона-2018/2019. Хультстрём имеет опыт выступления в национальной команде, где он сыграл 11 матчей.
Агент Керрана — о слухах про переход в «Авангард»: решение ещё не принято
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:48
-
14:30
-
14:01
-
13:36
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:24
-
11:10
-
10:48
-
10:33
-
10:15
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
Партнерский контент