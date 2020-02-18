Скабелка: сложно сказать, вернётся ли Старченко к плей-офф. Я бы очень этого хотел

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2 ОТ).



«Сложно что-то сказать. Когда ты практически весь матч идёшь с нулём голов, сложно рассчитывать на хорошую победу. Тем не менее хочу поблагодарить ребят, что сражались, до конца „лупились“. Вытащили матч, заработали одно очко. В овертайме, наверное, перехлестнули эмоции. Сделали несколько ошибок. Была возможность „4 на 3“ использовать, но сами удалились. В концовке не смогли разобраться „4 на 4“. В целом ребят хочу поблагодарить ещё раз за матч. Очень много отдали сил. Хотели выиграть, но не получилось. Готовимся к следующей игре.



Много моментов, которые мы хотим всегда улучшать. Самая основная на сегодняшний день позиция – это реализация численного большинства. С возвращением Пакаринена и с травмой Старченко у нас немного поменялись сочетания. Поэтому надо поработать над завершением.



Вернётся ли к плей-офф Роман Старченко? Сложно сказать. На выезд не поедет. К плей-офф надеюсь, что вернётся. Я бы очень этого хотел, а как получится – не знаю. Восстанавливается», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

«Барыс» спасся за пять секунд до сирены, но проиграл «Сибири» в овертайме