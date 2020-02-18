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Скабелка: сложно сказать, вернётся ли Старченко к плей-офф. Я бы очень этого хотел

Скабелка: сложно сказать, вернётся ли Старченко к плей-офф. Я бы очень этого хотел
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Сложно что-то сказать. Когда ты практически весь матч идёшь с нулём голов, сложно рассчитывать на хорошую победу. Тем не менее хочу поблагодарить ребят, что сражались, до конца „лупились“. Вытащили матч, заработали одно очко. В овертайме, наверное, перехлестнули эмоции. Сделали несколько ошибок. Была возможность „4 на 3“ использовать, но сами удалились. В концовке не смогли разобраться „4 на 4“. В целом ребят хочу поблагодарить ещё раз за матч. Очень много отдали сил. Хотели выиграть, но не получилось. Готовимся к следующей игре.

Много моментов, которые мы хотим всегда улучшать. Самая основная на сегодняшний день позиция – это реализация численного большинства. С возвращением Пакаринена и с травмой Старченко у нас немного поменялись сочетания. Поэтому надо поработать над завершением.

Вернётся ли к плей-офф Роман Старченко? Сложно сказать. На выезд не поедет. К плей-офф надеюсь, что вернётся. Я бы очень этого хотел, а как получится – не знаю. Восстанавливается», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

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