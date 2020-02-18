Заварухин: у «Сибири» сегодня была «плей-оффная» оборона

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от гостевого матча с казахстанским «Барысом» (2:1 ОТ).



«Тяжёлый матч. Довольно много времени провели в обороне. Такая „плей-оффная“ оборона сегодня была. Здорово сыграл вратарь, где-то мы подчищали. Предупреждали ребят, что „Барыс“ здорово проводит второй период. Так и оказалось. Не получалась у нас игра во втором периоде. Но ребята – молодцы, выдержали натиск. Здорово сыграли на контратаках и победили», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Барыса».



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, ко второму перерыву хозяева лидировали по броскам в створ со счётом 30-13. Счёт был открыт только на 50-й минуте: гол в актив записал нападающий новосибирской команды Егор Миловзоров. Судьям потребовалась помощь видеоассистента, где было определено, что взятие ворот осуществлено по правилам. «Барыс» восстановил равновесие на табло за пять секунд до конца основного времени, гол забил форвард Линус Виделль. В овертайме победу гостям принёс Юрки Йокипакка.

«Барыс» спасся за пять секунд до сирены, но проиграл «Сибири» в овертайме