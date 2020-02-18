Пелино: одна из сильных сторон «Локомотива» — длинная скамейка нападающих

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги матча с «Витязем» (5:1).
«Я согласен с тем, что счёт не совсем отражает происходившее на льду. Считаю, что мы играли хорошо и заслужили победу, но не такую крупную.
Мне нравится, когда мои ребята могут играть с разными партнёрами. Думаю, игрокам тоже нравится пробовать разные сочетания и смотреть, с кем они смогут сыграться. Это хороший тест для игроков. Звено Коваленко и Алексеева хорошее, другие сочетания мы продолжаем искать. В последней игре с «Витязем» в одном звене играли Ландер, Ильенко и Кудрявцев. Они забили несколько голов.
Михаил Беляев очень хорошо играл, показывал себя. Даже сделал классную передачу в одном из голов. Одна из сильных сторон нашей команды — длинная скамейка нападающих.
По первому вратарю в плей-офф мы ещё не решили. Для решения у нас есть ещё две недели. Об Исаеве могу сказать, что он очень хороший вратарь, и я знаю, что он всегда готов помочь, если это будет нужно», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 18 февраля 2020
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