Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 февраля 2020 года
18 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.
Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, ставший автором дубля, провёл на льду 14 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Сенаторз» Владислава Наместникова составило 14 минут 57 секунд, а показатель полезности «+1». Владислав отличился в меньшинстве.
19-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв оформил дубль.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|2+0
|0
|0
|5
|1
|2
|64%
|14.07
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|2
|2
|0
|1
|-
|14.57
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|15.38
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|14.31
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|2+0
|+2
|0
|4
|2
|0
|40%
|14.07
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|12.17
|Чибисов (н)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|06.51
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-3
|0
|2
|2
|0
|50%
|12.40
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|22.11
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|4
|-
|21.04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|2
|-
|22.49
Результаты матчей в НХЛ за 18 февраля 2020 года
Свечников повторил рекорд легенды «Каролины»! Он набирает очки уже 8 матчей подряд
19-летний россиянин играет очень солидно — на глазах у своей мамы.
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08:02
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07:45
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07:28
-
07:12
-
07:05
-
06:57
-
06:45
-
06:38
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:11
-
05:58
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