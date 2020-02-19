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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

18 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, ставший автором дубля, провёл на льду 14 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Сенаторз» Владислава Наместникова составило 14 минут 57 секунд, а показатель полезности «+1». Владислав отличился в меньшинстве.

19-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв оформил дубль.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»2+00051264%14.07
Наместников (н)«Оттава»1+0+12201-14.57
Ковальчук (н)«Монреаль»0+0-20100-15.38
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10100-14.31
Барбашёв (н)«Сент-Луис»2+0+2042040%14.07
Свечников (н)«Каролина»1+0+10210-12.17
Чибисов (н)«Виннипег»0+000000-06.51
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-3022050%12.40
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10122-22.11
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10224-21.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+000222-22.49
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