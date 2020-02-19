Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 18 февраля 2020 года

18 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, ставший автором дубля, провёл на льду 14 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Сенаторз» Владислава Наместникова составило 14 минут 57 секунд, а показатель полезности «+1». Владислав отличился в меньшинстве.

19-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший свою 24-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 12 минут 17 секунд и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв оформил дубль.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 2+0 0 0 5 1 2 64% 14.07 Наместников (н) «Оттава» 1+0 +1 2 2 0 1 - 14.57 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 -2 0 1 0 0 - 15.38 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 1 0 0 - 14.31 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 2+0 +2 0 4 2 0 40% 14.07 Свечников (н) «Каролина» 1+0 +1 0 2 1 0 - 12.17 Чибисов (н) «Виннипег» 0+0 0 0 0 0 0 - 06.51 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -3 0 2 2 0 50% 12.40 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 1 2 2 - 22.11 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 2 2 4 - 21.04 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 0 2 2 2 - 22.49

Результаты матчей в НХЛ за 18 февраля 2020 года