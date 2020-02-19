Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продают на аукционе за $ 6 тыс.

Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продают на аукционе за $ 6 тыс.
Хоккей / НХЛ 0

Свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вышел на раскатку перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ под 24-м номером в память о Коби Брайанте, продают на благотворительном аукционе.

Стартовая цена была $ 300. Сейчас она выросла до $ 6000 и может стать ещё больше. Также на аукционе продаются клюшка и перчатки с автографом Овечкина. Аукцион завершится 23 февраля перед третьим периодом матча «Вашингтон» — «Питтсбург». Деньги будут переданы в фонд семьи Брайанта.

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте. Америка была в восторге
Звёздный капитан «Вашингтона» совершил красивый поступок, почтив память погибшего баскетболиста.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020