Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продают на аукционе за $ 6 тыс.

Свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вышел на раскатку перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ под 24-м номером в память о Коби Брайанте, продают на благотворительном аукционе.

Стартовая цена была $ 300. Сейчас она выросла до $ 6000 и может стать ещё больше. Также на аукционе продаются клюшка и перчатки с автографом Овечкина. Аукцион завершится 23 февраля перед третьим периодом матча «Вашингтон» — «Питтсбург». Деньги будут переданы в фонд семьи Брайанта.

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».