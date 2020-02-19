Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продают на аукционе за $ 6 тыс.

Свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вышел на раскатку перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ под 24-м номером в память о Коби Брайанте, продают на благотворительном аукционе.
Стартовая цена была $ 300. Сейчас она выросла до $ 6000 и может стать ещё больше. Также на аукционе продаются клюшка и перчатки с автографом Овечкина. Аукцион завершится 23 февраля перед третьим периодом матча «Вашингтон» — «Питтсбург». Деньги будут переданы в фонд семьи Брайанта.
26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 19 февраля 2020
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