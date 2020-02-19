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Мартинес — об угрозе обмена: полностью отдаю себе отчёт, как сейчас выглядит ситуация

Мартинес — об угрозе обмена: полностью отдаю себе отчёт, как сейчас выглядит ситуация
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Алек Мартинес поделился мнением о возможном обмене из клуба, в составе которого выиграл два Кубка Стэнли.

«Я полностью отдаю себе отчёт, как выглядит ситуация на данный момент. Я обману вас, если скажу, что не думал на эту тему. Мы все люди. Но профессионалы знают, на что подписываются. Это бизнес. Я должен выкладываться по полной при любых обстоятельствах.

«В последнее время я стал лучше играть, прихожу в себя после травмы. Этот год стал другим для многих из нас. Мы осваивали новые тактические схемы. Сезон складывался странно с учётом характера моей травмы. Ничего подобного раньше со мной не случалось. Сейчас я просто пытаюсь играть в свой лучший хоккей», — цитирует Мартинеса пресс-служба НХЛ.

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