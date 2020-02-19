Толчинский: возможно, что ЦСКА физически находится в небольшой яме

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский поделился ожиданиями от заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«В плане мотивации у ЦСКА никогда не было никаких проблем. Мы всегда настроены. Последнюю паузу не отдыхали, а тренировалась. У нас был хороший цикл. И цель — победа в плей-офф, а не последние пять игр регулярки. Поэтому, возможно, мы физически находимся в небольшой яме, но ничего страшного. Я думаю, к плей-офф мы как раз подойдём в оптимальной физической форме.

Соперник по первому раунду плей-офф? Нам вообще без разницы. У нас одна цель — выиграть Кубок Гагарина. Не имеет значения, против кого играть. Мы будем выходить на лёд и показывать свой лучший хоккей», — приводят слова Толчинского «Известия».