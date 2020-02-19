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Проворов — об игре против Овечкина: надо всей пятёркой ему в зону не давать входить

Проворов — об игре против Овечкина: надо всей пятёркой ему в зону не давать входить
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал, как можно остановить российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Надо играть к Овечкину близко, не давать ему бросать. Всей пятёркой не давать ему входить в зону. Играть самим больше с шайбой. Когда ты её контролируешь и не отдаёшь, то соперник не может забить.

Я сыграл в НХЛ больше 300 матчей подряд? Быстро время летит! Вроде недавно совсем был первый сезон, первая игра. А теперь уже четвёртый чемпионат подходит к концу. И столько матчей… С одной стороны, всё быстро проходит, а с другой — всё очень долго, потому что каждый матч незабываем, а чемпионат НХЛ не просто так называют марафоном», — цитирует Проворова сайт «Матч ТВ».

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