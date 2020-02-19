Генменеджер «Ванкувера»: Тоффоли мы получили. Теперь надо понять, впишется ли он в команду

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал обмен с «Лос-Анджелес Кингз», в результате которого стан «косаток» пополнил нападающий Тайлер Тоффоли.

«Первый шаг сделан — мы его получили. Теперь надо понять, где его место в нашем составе и впишется ли он в команду. Я говорил с ним, сказал, что надо посмотреть, как будет складываться ситуация, а после сезона мы сядем и обсудим, есть ли возможность оставить его у нас на длительный срок», — цитирует Беннинга пресс-служба НХЛ.

1 июля 2020 года у Тоффоли завершается срок действия трёхлетнего контракта, и он может стать неограниченно свободным агентом. В 58 матчах этого сезона Тоффоли набрал 34 (18+16) очка. В своём последнем матче за «Кингз» он оформил первый хет-трик в истории НХЛ под открытым небом.