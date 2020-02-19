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Кравчук: в этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич заскучал. Возможно, обмен пойдёт ему в плюс

Кравчук: в этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич заскучал. Возможно, обмен пойдёт ему в плюс
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о перспективах на обмен форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича.

«Отлично знаю Пашу по совместной работе в юниорских сборных России. Бучневич — большой талант, как я называю таких хоккеистов, трёхмерный игрок, который заранее видит развитие ситуации на льду, просчитывает её на два-три хода вперёд. Если к такому таланту добавляется огромная работа и амбиции плюс психологическая устойчивость, то вырастает суперзвезда.

В этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич чуть заскучал. С приходом Артемия Панарина прошла определённая перестройка, заметно перераспределение игрового времени. Возможно, в такой ситуации обмен пойдёт Бучневичу в плюс. Но нужно понимать, что в любом клубе НХЛ есть свои первые скрипки — и психологически, в плане конкуренции ты всегда должен быть на острие. Название не важно. Если Павел на пике мотивации и собранности, то заиграет на своём уровне в любой команде», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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