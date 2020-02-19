Кравчук: в этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич заскучал. Возможно, обмен пойдёт ему в плюс

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о перспективах на обмен форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича.
«Отлично знаю Пашу по совместной работе в юниорских сборных России. Бучневич — большой талант, как я называю таких хоккеистов, трёхмерный игрок, который заранее видит развитие ситуации на льду, просчитывает её на два-три хода вперёд. Если к такому таланту добавляется огромная работа и амбиции плюс психологическая устойчивость, то вырастает суперзвезда.
В этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич чуть заскучал. С приходом Артемия Панарина прошла определённая перестройка, заметно перераспределение игрового времени. Возможно, в такой ситуации обмен пойдёт Бучневичу в плюс. Но нужно понимать, что в любом клубе НХЛ есть свои первые скрипки — и психологически, в плане конкуренции ты всегда должен быть на острие. Название не важно. Если Павел на пике мотивации и собранности, то заиграет на своём уровне в любой команде», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 19 февраля 2020
-
16:23
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:52
-
14:31
-
14:12
-
13:54
-
13:33
-
13:11
-
12:55
-
12:33
-
12:15
-
11:57
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:32
-
10:18
-
09:52
-
09:30
-
09:21
-
09:02
-
08:45
-
08:26
-
08:25
-
08:02
-
07:45
-
07:28
-
07:12
-
07:05
-
06:57
-
06:45
-
06:38
-
06:31