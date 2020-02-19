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Светлов — о провале в концовке сезона: травмы, эпидемия гриппа, потеря Олкинуоры

Светлов — о провале в концовке сезона: травмы, эпидемия гриппа, потеря Олкинуоры
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов дал комментарий после матча с «Трактором» (0:5).

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. По нашей игре сложно что-то сказать. У нас большие проблемы с составом, травмы, болезни плюс пятая игра на выезде, не хватило у нас ни силёнок, ни эмоций. Мы где-то на полшага везде опаздывали.

Почему не хватило сил на концовку чемпионата? Травмы, эпидемия гриппа у нас, некоторые болеют по второму кругу, сейчас у нас пять человек в лазарете, некоторых мы даже в поездку не взяли. После Нового года у нас пошла нездоровая полоса, нет такого человека в команде, который бы не заболел. Пошёл сбой, плюс последнюю часть чемпионата пошли выездные серии, с температурой переносить перелёты очень сложно, нагрузка очень большая.

Конечно, ещё основную роль, конечно, сыграла травма Олкинуоры на полтора месяца – он выдерживал большую нагрузку, и когда он играл здорово, благодаря ему команда проводила хорошие матчи. Наши вратари с той задачей, которая лежала на Олкинуоре, не справились», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
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