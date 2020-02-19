«Авангард» и «Барыс» начнут плей-офф 1 марта, московское «Динамо» — 2 марта

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги поделился подробностями относительно календаря первого раунда плей-офф КХЛ.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счёту — с предпоследним и так далее.



Восток



1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта — сроки серий с участием «Авангарда» и «Барыса» (обеспечили себе второе или третье место).



2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — сроки серий с участием «Ак Барса» (обеспечил себе первое место) и четвёртой команды Востока.



Запад



В Западной конференции матчи пройдут в те же сроки: 1 марта возьмут старт две серии, ещё две начнутся 2 марта. Плей-офф на своих площадках начнут ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо» (обеспечили себе место в первой четвёрке). Серия с участием московского «Динамо» в любом случае начнется 2 марта в связи с проведением на «ВТБ Арене» 29 февраля военно-музыкального шоу «Воины духа».



Серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА и «Спартака» начнутся в один день, для того чтобы оба клуба могли провести домашние матчи на «ЦСКА Арене». Окончательная сетка первого раунда Запада станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.