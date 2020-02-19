«Северсталь» выиграла у московского «Динамо» три встречи из четырёх в сезоне

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 Б. Таким образом, череповецкая команда обыграла москвичей в третий раз за сезон (3:2 Б, 2:1 Б, 1:8, 3:2 Б).



Подопечным Владимира Крикунова в сегодняшнем матче удалось быстро открыть счёт — заброшенной шайбой на пятой минуте отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась «Северсталь».