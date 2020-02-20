Панарин продлил результативную серию до 7 матчей, осталось 8 очков до личного рекорда

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до семи матчей. В последний раз Артемий уходил со льда без результативных действий 6 февраля, когда не набрал очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний форвард набрал 79 очков, забросив 30 шайб и сделал 49 результативных передач в 57 матчах. Личный бомбардирский рекорд Панарина составляет 87 очков и был установлен в прошлом сезоне, где он сыграл 79 матчей за «Коламбус Блю Джекетс».