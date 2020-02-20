Армстронг: о Тарасенко хорошие новости, но не хочу бежать впереди паровоза

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился информацией о состоянии Владимира Тарасенко.
«У нас хорошие новости о Тарасенко. Он хорошо тренируется и принимает участие в утренних занятиях. Новых данных о времени его возвращения пока нет, но тенденция позитивная. Пять-шесть месяцев – это значит от начала марта до начала апреля. Сейчас он неплохо тренируется, в последние пару дней я с ним разговаривал.
Выглядит он отлично, но опять же, добро на подобные вещи дают доктора. Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Пока речь не идёт о том, чтобы увидеть его в четверг или воскресенье. Я просто сообщаю, что у него всё хорошо, он прогрессирует и станет значительным усилением нашей группы атаки в конце марта или в начале апреля», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
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