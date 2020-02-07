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Шенн: Тарасенко ещё далёк от возвращения, через подобное всегда непросто проходить

Шенн: Тарасенко ещё далёк от возвращения, через подобное всегда непросто проходить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал возвращение нападающего Владимира Тарасенко к тренировкам с командой. Российский форвард работает в условиях ограничения контактной борьбы.

«Он ещё далёк от возвращения. Но, знаете, через подобное всегда проходить непросто. Конечно, ему хочется быть рядом с партнёрами, выигрывать матчи и забивать голы. Но с психологической точки зрения ему очень полезно побыть с нами и почувствовать лёгкий ажиотаж. Он усердно работает над возвращением, и мы надеемся, что это произойдёт скоро», — цитирует Шенна пресс-служба НХЛ.

Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 очков (3+7).

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