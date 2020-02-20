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Тридчиков: челябинские болельщики – гурманы, «Трактор» готов умирать ради них и города

Тридчиков: челябинские болельщики – гурманы, «Трактор» готов умирать ради них и города
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Александр Тридчиков поделился мнением об атмосфере боления за челябинский клуб.

«Челябинские болельщики – гурманы. Они чувствуют хоккей и правильно его видят. Вдвойне ответственнее, когда ты выступаешь перед челябинскими болельщиками. Это ещё один судья, и он бывает порой строг и справедлив. Ты чувствуешь настроение города, челябинские болельщики не только на трибунах, они везде. У меня даже в университете преподаватель был болельщиком «Трактора». Он мне говорит: «Что за дела?» Я только разводил плечами и не знал, что ответить, потому что сам всё понимаю.

12-е место – это не место челябинского «Трактора». На каждый матч мы будем выходить и играть только на победу. Несмотря на наше место, мы играем ради болельщиков. Мы тоже недовольны, что у нас где-то не получается. Но мы верим в наших болельщиков. Мы готовы умирать на площадке ради них и ради города», — цитирует Тридчикова пресс-служба челябинского клуба.

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