Барков обогнал Буре по голам за «Флориду», сыграв на 247 матчей больше россиянина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.

Под занавес первого периода отличился нападающий «Пантерз» Александр Барков. Благодаря этому финский форвард вышел на третье место по голам за «Флориду», превзойдя результат Павла Буре. В активе Баркова стало 153 шайбы в 470 матчах. Буре отличился 152 раза, сыграв 223 матча. Таким образом, финский нападающий сыграл на 247 матчей больше Буре.

Клубный рекорд принадлежит Олли Йокинену (188 голов в 567 встречах), второе место занимает Скотт Мелланби (157 заброшенных шайб за 552 матча). Только Барков из перечисленных игроков продолжает карьеру.