Рутерфорд: «Питтсбург» может приобрести ещё одного нападающего

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд не исключил возможность приобретения ещё одного нападающего.
«Мы можем приобрести еще одного нападающего, который добавил бы нам баланса в первых трёх тройках, но только если это будет подходящий игрок.
Я не заинтересован в том, чтобы обменивать наших вратарей. И лучшая хоккейная фраза, которую я слышал, такая: «Важность вратаря становится понятной тогда, когда у тебя его нет». Наши вратари усердно работали, чтобы добиться нынешних успехов. Я рад, что вы отметили Десмита. О нём немножечко позабыли. Но он держит нашу команду на плаву, по крайней мере удерживает нас вблизи от зоны плей-офф Американской хоккейной лиги. В следующем году он вернётся в НХЛ. Он добавляет нам глубины. И помимо этого у нас есть два очень хороших молодых первых номера: Джарри и Мюррей», – цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.
- 20 февраля 2020
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