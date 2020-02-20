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Фомичёв: матч с «Адмиралом» — отличный для «Трактора». Видно, что команда бьётся

Фомичёв: матч с «Адмиралом» — отличный для «Трактора». Видно, что команда бьётся
Хоккей / КХЛ 0

Бронзовый призёр чемпионата России-2007, комментатор КХЛ ТВ Александр Фомичёв прокомментировал крупную победу «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:0).

«Я бы удивился, если бы «Трактор» сейчас не старался. Видно, что команда бьётся. Тем более вчера уральцы играли в Челябинске. Это был отличный матч для команды Владимира Юрзинова, она обыграла «Адмирал» с хорошей позиции, без всяких вопросов. Ребята сейчас сражаются за своё будущее, за свои контракты. Но, безусловно, у них присутствует и спортивная составляющая.

После неудачного сезона они хотят проявить себя хотя бы в концовке, порадовать своих болельщиков победами. К тому же у «Трактора» есть теоретический шанс догнать и обогнать «Адмирал», чтобы не занять последнее место на Востоке. Это тоже определённая мотивация», — сказал Фомичёв «Чемпионату».

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