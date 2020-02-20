Каменский: фиаско Казахстана не имеет отношения к КХЛ, о снижении уровня лиги речи не идёт

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне КХЛ, а также прокомментировал поражение сборной Казахстана на предолимпийском турнире в Нур-Султане.
«Во-первых, ни о каком снижении уровня лиги речи не идёт. Мы видим качественный, плотный хоккей, завершается адаптация к маленьким площадкам, требующим максимально интенсивной игры. Специалисты это подтвердят.
Во-вторых, фиаско сборной Казахстана не имеет отношения к КХЛ. Там был краткосрочный отборочный турнир, в котором всё решалось в одном матче. Казахстанские хоккеисты доминировали, но, видимо, не идеально настроились – и фортуна улыбнулась другой команде. Уверен, что, если бы путёвка на отбор к Пекину-2022 разыгрывалась в серии до двух-трёх побед, Казахстан спокойно решил бы задачу.
Именно поэтому плей-офф, где идут противостояния до четырёх побед, – это главные матчи сезона. И такие серии наиболее справедливы в плане итогового результата: одну игру можно взять на счастливом случае, три-четыре – невозможно», – цитирует Каменского Russia-Hockey.
- 20 февраля 2020
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