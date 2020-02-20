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Елесин: в Канаде много работы над деталями, очень серьёзно изучают нюансы

Елесин: в Канаде много работы над деталями, очень серьёзно изучают нюансы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник системы «Калгари Флэймз» Александр Елесин поделился впечатлениями от дебюта в Национальной хоккейной лиге.

«Дебют в НХЛ? Такие моменты забыть невозможно. Я чувствовал себя хорошо, все ребята поддерживали. Атмосфера была потрясающая. Второй матч показался совсем другим. Мы уже дома выступали, а поддержка болельщиков окрыляет. Огонь после каждой заброшенной шайбы. Всё это очень заводит.

Что дала АХЛ по сравнению с Россией? Мне кажется, что в АХЛ ты больше готовишься, стараешься себя проявить. Надо привыкнуть к площадке, к стилю игры. Тут многое как в первый раз. Системы работы с теми же защитниками везде разные, тренеры в КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей. Канада — совсем другая страна, тут иначе учат. Очень много работы над деталями. Это и в России есть. Просто немного иной акцент. А в Северной Америке эти нюансы изучают очень серьёзно», — цитирует Елесина официальный сайт НХЛ.

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