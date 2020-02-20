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Барабанов: победным голом поздравил отца с праздником, сегодня ещё день «Тайфуна»

Барабанов: победным голом поздравил отца с праздником, сегодня ещё день «Тайфуна»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов подвёл итоги выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ). Для подопечных Алексея Кудашова победа стала десятой подряд, они выиграли дивизион Боброва.

«Поздравил отца победным голом с праздником, сегодня ещё день «Тайфуна» (отряда войск специального назначения — Прим. «Чемпионата) — с этим тоже поздравил, но во время матча в голове этого не держал.

Получился тяжёлый матч по накалу страстей, цена ошибки была высокой, как в плей-офф. Когда играли в овертайме «три на три», старались держать шайбу, «возить» соперника, чтобы он уставал. Повезло, что мы отобрали шайбу после вбрасывания, завозили их и забили гол», — передаёт слова Барабанова корреспондент „Чемпионата“ Елена Кузнецова.

СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»
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